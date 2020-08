Era stato sorpreso alle due del mattino nei pressi del porticciolo di Pastena nonostante la misura della sorveglianza speciale alla quale era stato sottoposto e che gli imponeva di restare a casa dalle 21 alle 6 del mattino. Resta in carcere Giuseppe Stellato (nella foto), il 40enne di rione Santa Margherita conosciuto da tutti come «Papacchione», protagonista del gruppo criminale denominato «I ragazzi di Pastena», che nel 2006 aveva preso in mano le redini del malaffare in città. A deciderlo, ieri, sono stati i giudici del tribunale del Riesame che hanno respinto l'istanza avanzata dai legali del 40enne, gli avvocati Luigi Gargiulo e Bianca De Concilio. Giuseppe Stellato era stato acciuffato lo scorso luglio poche ore dopo la gambizzazione avvenuta in via Petrillo, a pochi passi dalla sua abitazione, ai danni di un 22enne. I carabinieri avevano bussato anche alle porte del 40enne di Rione Santa Margherita che proprio dopo alcuni giorni avrebbe dovuto lasciare la Campania per cinque anni così come stabilito nel 2008 quando dopo la condanna infertagli in Appello a 14 anni di reclusione, i giudici gli applicarono la misura della sorveglianza speciale. Giuseppe Stellato però non era a casa: i carabinieri lo trovarono a lungomare Colombo nei pressi del porticciolo. Per l'ex ras di Pastena si sono così spalancate le porte del carcere. Giuseppe Stellato salì alla ribalta della cronaca nel novembre 2006 quando, all'interno del night club «Federica» in via Clark dove era in corso la serata inaugurale, divampò una maxi rissa.

Fu proprio quell'episodio a portare a galla l'esistenza di un sodalizio, capeggiato da Giuseppe Stellato e Fabio Iavarone, che a suon di estorsioni aveva tentato di monopolizzare il malaffare in città. Tre mesi dopo l'arresto di Giuseppe Stellato, si registrò l'omicidio del fratello Donato ammazzato a Corso Garibaldi davanti al Palazzo di Giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA