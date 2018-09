Martedì 11 Settembre 2018, 03:00

Una nuova sede per gli uffici del giudice di pace a Capaccio Paestum, in Viale della Repubblica, adiacente al Comando della polizia locale. Il taglio del nastro avverrà oggi, martedì 11 settembre, alle 17.00, alla presenza del sindaco Franco Palumbo, del giudice di pace, Caterina Anna Pellegrino, e di autorità e rappresentanti della classe forense. I lavori di progettazione per l’adeguamento dei nuovi locali sono stati eseguiti dall’ufficio manutenzioni (Area I) e realizzati dalla società in house, Paistom. La delocalizzazione della sede è stata decisa con delibera di giunta su proposta del consigliere comunale con delega ai rapporti con i giudici di pace, Domenico Vecchio, che ha seguito l’iter dei lavori.