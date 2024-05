I giudici del Riesame di Salerno hanno revocato il divieto di dimora in Campania a carico dell’imprenditore battipagliese Cosimo Amoddio, e dei figli Gerardo e Giuseppe (difesi dall’avvocato Agostino De Caro). Confermato, invece, il sequestro del loro impero economico (un immobile del valore quattro milioni di euro in via brodolini a Battipaglia) come anche le misure interdittive che riguardano ili divieto temporaneo per un anno di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. I reati contestati (dopo le indagini della guardia di finanza) ai tre imprenditori sono bancarotta fraudolenta, documentale e preferenziale. Secondo le fiamme gialle sarebbero state portate a termine dai tre complesse operazioni economiche sulla società Holbek Italiana, operazioni apparentemente non giustificate da esigenze connesse a strategie aziendali, distrattive del patrimonio societario. Secondo le ipotesi accusatorie, prima della dichiarazione di fallimento, oltre alla sottrazione di parte dei libri e delle scritture contabili alla procedura, sarebbero stati eseguiti pagamenti preferenziali per complessivi 240mila euro a favore di un creditore chirografario, in danno di quelli privilegiati, ipotecari e non. Gli Amoddio, ricordiamo, gestivano una società ritenuta un gigante nel settore degli accumulatori e dei ricambi per gli autoveicoli. Conosciuta non soltanto nella Piana del Sele, fallì nel 2021.

È da quel fallimento che partirono le indagini della guardia di finanza, coordinate dalla procura di Salerno, che ha consentito ai militari della fiamme gialle di ricostruire tutti i passaggi ritenuto non leciti da parte della famiglia di imprenditori. Cosimo Amoddio è stato anche presidente della Battipagliese in serie D.