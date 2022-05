Controllano l'auto, trovano 100 grammi di hashish: denunciati due giovani

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO. Circa 100 grammi di hashish nascosti in tasca ed in un marsupio, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio sono stati denunciati a piede libero due giovani marocchini, fermati giorni fa per un controllo dei carabinieri a Sant'Egidio del Monte Albino. I due, di 24 e 28 anni, si trovavano in auto. Da una verifica dei militari, impegnati in un servizio di repressione dello spaccio, sono stati trovati 70 grammi di hashish in una bustina in cellophane e ulteriori 41 all'interno di un marsupio. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro anche circa 60 euro in contanti, ritenuto potenziale provento di spaccio. I due sono stati denunciati a piede libero presso la Procura di Nocera Inferiore.

