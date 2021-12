Gli eventi di 120 associazioni di volontariato in quaranta Comuni

Non solo luci sfavillanti e grandi eventi, ma tanti piccoli momenti da nord a sud della provincia che il mondo del volontariato ha organizzato. Fino al 9 gennaio prossimo sono 120 gli appuntamenti realizzati e in itinere che si tengono in ben quaranta Comuni della nostra provincia per celebrare le festività con grandi e piccoli. Il Centro servizi per il volontariato, Csv, insieme alle associazioni del territorio hanno curato un calendario fitto con protagonisti proprio i volontari impegnati in molte attività soprattutto solidali. Non solo divertimento, dunque, ma socialità e solidarietà caratterizzano gli eventi sostenuti dal Csv. Le associazioni le ritroviamo nelle corsie degli ospedali e negli hospice per auguri e consegna di doni ai piccoli degenti della pediatria.

Ma i volontari sono in prima linea anche con la distribuzione di alimenti a persone e famiglie indigenti durante il periodo delle feste. Tante le associazioni impegnate poi in attività laboratoriali dedicate ai bambini con la preparazione di decorazioni e di dolcetti o anche semplicemente per stare insieme. E in queste feste anche iniziative legate all'ambiente, con la pulizia di luoghi, piantumazione di alberi e consegna di buste di tela ecologica per la spesa. Quindi, attività dedicate a mostre fotografiche e visite guidate per valorizzare il patrimonio locale, ma anche la cultura del volontariato. Punto focale le attività di sensibilizzazione della comunità sull'uso dei fuochi artificiali rivolte in particolare ai più piccoli e per non spaventare gli amici a quattro zampe.

«Ogni anno sono sempre di più le associazioni coinvolte in questa grande iniziativa di solidarietà - spiega Agostino Braca del CSV di Salerno - Nella scorsa edizione, con l’aiuto di 730 volontari, sono state raggiunte 8.700 beneficiari, quest’anno speriamo di poter arrivare a 10 mila persone».

E gli eventi programmati sono previsti a Salerno, Agropoli, Albanella, Angri, Atena Lucana, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Capaccio Paestum, Castel San Giorgio, Castellabate, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Centola, Conca dei Marini, Corbara, Eboli, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montano Antilia, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Montesano sulla Marcellana, Nocera Inferiore, Padula, Pagani, Pellezzano, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Marzano sul Sarno, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Serre, Siano, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Torre Orsaia, Vallo della Lucania.