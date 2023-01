Gli insegnati salernitani si improvvisano imbianchini: scuola rinnovata

Si sono dotati di pennelli, rulli, secchi di pittura, scale e cavalletti per tinteggiare tutti i locali della palestra della loro scuola. Accade a Sala Consilina, nel Salernitano. Alcuni docenti si sono trasformati in imbianchini per rendere più fruibile e bella la palestra pitturandola con colori di tendenza. Sono i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale «Marco Tullio Cicerone» che hanno tinteggiato la palestra della sezione Itis-Moda-Ipsia. E così gli studenti al rientro dalla festività natalizie troveranno la loro palestra rinnovata e più accogliente. I docenti hanno lavorato durante le festività con il beneplacito del dirigente scolastico Antonella Vairo. A trasformarsi in imbianchini sono stati gli insegnati Samantha Durante, Annamaria Scala, Salvatore Belcastro, Antonella Morena.