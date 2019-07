Lunedì 8 Luglio 2019, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventuno pneumatici recuperati, colorati e usati - appendendoli ai muri di alcune streutture - come fioriere. L'idea è stata portata avanti dall'associazione di Sala Consilina, Eventi Positivi, ma non è piaciuta alla polizia municipale che ha provveduto a sanzionare l'associazione in quanto «occupava abusivamente soprassuolo stradale collocando sulle pareti perimetrali dei fabbricati in corso Vittorio Emanuele 21 pneumatici di auto posizionati a mò di fioriere senza aver richiesto e ottenuto l'autorizzazione con pregiudizio per il decoro urbano».Gli agenti della polizia locale hanno anche imposto il ripristino dei luoghi.Gli avvocati dell'associazione si stanno già mobilitando per presentare ricorso e anche chiedere anche eventuali controlli su altre installazione non solo di recupero e riciclo ma anche pubblicitarie.