Martedì 9 Luglio 2019, 21:00

Doveva essere “punita” per non avergli accordato l’amicizia sul noto social network facebook e, per questo, fu sfigurata con una spranga di ferro. Cinque anni e 4 mesi di reclusione per il 49enne Elio Pipolo, commerciante di Pontecagnano, protagonista, lo scorso 28 gennaio, della barbara aggressione consumatasi a Pontecagnano davanti al noto pub Demetra dove una giovane salernitana fu aggredita insieme al fidanzato.La sentenza è stata pronunciata ieri dal gup del tribunale di Salerno Marilena Albarano che, all’esito del rito con il giudizio abbreviato, ha comminato all’imputato una pena più alta di quella avanzata al termine della sua requisitoria dal pubblico ministero. Disposta inoltre una provvisionale di 15mila euro a favore della ragazza vittima dell’aggressione e di 7mila euro per il fidanzato; entrambi, rappresentati dagli avvocati Luciano Pepe e Carla Maresca, potranno rivalersi in sede civile. Lesioni personali gravissime e minacce erano le accuse formulate a carico dell’imputato incastrato dalle indagini dei carabinieri della stazione di Pontecagnano, coordinati dal maggiore Erich Fasolino comandante della compagnia di Battipaglia, che in quattro mesi riuscirono a ricostruire l’inquietante vicenda innescata dal diniego della ragazza “colpevole” per non aver concesso al 49enne l’amicizia sul noto social network.