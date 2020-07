Globo d'Oro al maestro Pericle Odierna, per la «Migliore Colonna Sonora» quale autore delle musiche di «Picciridda», film del regista Paolo Licata, che ha adattato per il grande schermo il romanzo omonimo di Catena Fiorello inserendo tutti i colori, i suoni ed i profumi della Sicilia. Il premio conferito dall’ Associazione della Stampa Estera in Italia che celebrerà anche quest’ anno le eccellenze del cinema italiano.



Pericle Odierna non è solo un compositore di teatro, cinema e televisione, è un visionario che traduce le storie in musica potente e pura. Una narrazione di genio e estro che diventa tridimensionale in quella magia che una colonna sonora porta in sé e spesso diventa più forte del racconto.



“La colonna sonora del film Picciridda – recitala motivazione - è indubbiamente tra i protagonisti del film, perché ha arricchito in modo perfetto le bellissime immagini della pellicola. La musica è romantica, coinvolgente, a volte struggente, a volte drammatica o tragica, sempre avvincente, anche grazie alla bellissima voce di Loredana Marino, che canta nel dialetto della sua terra. Per questo motivo la giuria ritiene che Pericle Odierna abbia strameritato il premio della migliore colonna sonora del Globo d’Oro 2020”.



Il Globo d'Oro è stato assegnato negli annia Ennio Morricone, Riz Ortolani, Luis Bacalov, Nicola Piovani. © RIPRODUZIONE RISERVATA