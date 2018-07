Lunedì 30 Luglio 2018, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2018 17:03

30 mila euro di sanzioni amministrative a carico di venditori ambulanti abusivi, tutti extracomunitari. Le multe sono state seguite dai Carabinieri del comandane della Stazione di Sapri durante le attività di controllo eseguite su alcune spiagge del Golfo di Policastro durante lo scorso week end. Nel fine settimana, inoltre, tra Palinuro, Policastro e Scario sono stati segnalati alle autorità competenti 15 giovani trovati in possesso di sostanze stpefacenti. I Carabinieri di Torre Orsaia, invece, hanno tradotto in carcere un uomo di 53 anni di Celle di Bulgheria perché colto in stato di evasione dal regime degli arresti domiciliari.