Al via i lavori sulla strada di «007» tra Sapri e Maratea: due gallerie anti-frane

Sono iniziati lunedì scorso i lavori per la costruzione delle due gallerie naturali sulla statale18 ad Acquafredda di Maratea . Interventi che richiederanno l'interruzione al traffico dell'intera carreggiata . Per evitare disagi saranno previste chiusure compatibili con le esigenze degli automobilisti e delle popolazioni locali, a partire dagli studenti di Sapri e dintorni che ogni giorno raggiungo in autobus o in macchina le scuole di Maratea .

I primi lavori sulla montana rocciosa saranno eseguiti fino a domenica 19 dicembre. Durante questi giorni la carreggiata sarà chiusa al traffico da mezzanotte alle 7,30 , dalle 8,30 alle 13,30 dalle 14,30 alle 19,30 e dalle 20,30 a mezzanotte. Dal 20 dicembre in poi e per tutto il periodo della vacanze di fine anno la strada resterà regolarmanete aperta . La prossima chiusura è prevista a gennaio. Le gallerie in costruzione serviranno a by passare il tratto della statale 18 interessato da continue cadute massi. Uno dei tratti più suggestivi della nazionale a strapiombo sul mare. Da tempo scelto come set cinematogafici per spot e film. E' il caso della recente pellicola di 007. La strada è interrotta tra Sapri e Maratea.