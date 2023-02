Golfo di Policastro, sequestrato autolavaggio inquinante

Nel corso di una vasta operazione finalizzata a prevenire e contrastare illeciti di natura ambientale, soprattutto per quanto riguarda il rispetto della normativa di settore in materia di scarico di acque reflue industriali e della gestione dei rifiuti, i militari dell’Ufficio Circondariale di Palinuro e dell’Ufficio Locale Marittimo di Scario hanno proceduto al sequestro preventivo di un autolavaggio. Le verifiche di natura tecnica eseguite insieme al personale Arpa Campania, hanno consentito di accertare che l’attività era priva della prescitta autorizzazione unica ambientale (Aua). Infatti, in considerazione delle specifiche norme che disciplinano il corretto scarico e smaltimento delle acque provenienti dal lavaggio delle autovetture, considerate “acque reflue industriali” in quanto molto inquinanti, devono essere preventivamente autorizzate prima di essere immesse nella pubblica rete fognaria. Per la condotta illecita, il responsabile è stato denunciato.

