Gomme bucate in più strade di Nocera, l'ira dei residenti

NOCERA INFERIORE. Gomme e pneumatici di decine di auto bucate nella notte, a Nocera Inferiore, lungo diverse strade. Dal centro alla periferia, da via Cucci a via Napoli. Diverse le segnalazioni, furiose, dei residenti, con la condivisione del disagio attraverso i social e la possibilità di visionare le immagini di alcune telecamere per individuare i responsabili.

Alcune delle segnalazioni sono state inoltrate anche alle forze dell'ordine, impegnate sul territorio, tra le tante attività, anche nella possibilità di risalire agli autori dei raid.

La sorpresa amara, dei cittadini, risale a qualche giorno fa, quando chi doveva recarsi a lavoro o muoversi per altri impegni, è rimasto bloccato a causa dei danneggiamenti consumati a danno delle proprie automobili. Non è la prima volta che segnalazioni di questo genere arrivano da Nocera Inferiore. Tra le ipotesi, vi è quella di una banda di giovanissimi che, nelle ore notturne, sfreccia per la città, causando danni di non poco conto alle auto in sosta e all'arredo urbano.

