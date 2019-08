Sabato 24 Agosto 2019, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 17:21

Torna a Palinuro il leader del M5S Luigi Di Maio. C'era già stato una settimana fa, in piena crisi di governo, insieme alla compagna Virginia, e ha deciso di tornarci in questo weekend, sempre con la fidanzata, prendendosi una pausa dalle lunghe trattative per formare il nuovo esecutivo col Pd.Il luogo scelto è sempre lo stesso, la spiaggia della Marinella.Non si tratta di un posto casuale. La scorsa settimana, infatti, con un lungo post su Facebook, proprio Di Maio consigliò a tutti di visitare il Cilento e raccontò come frequentasse quei luoghi fin da bambino: «Sono venuto per anni qui in vacanza alla spiaggia della Marinella e queste persone, tra cui Totoccio e Giuseppe, da sempre mettono il cuore in ogni cosa che fanno. Quando ero piccolo, Totoccio filava le reti e Giuseppe aiutava le persone con gli ombrelloni e le barche. Oggi Giuseppe e i cugini Antonio e Ilaria portano avanti questa impresa con molta responsabilità e Totoccio osserva il tutto con soddisfazione e ammirazione», scrisse sui social.Di Maio è stato accolto a Palinuro dal sindaco Carmelo Stanziola che lo ha invitato ad assistere a un evento in programma questa sera in piazza.