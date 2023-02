Gran Carnevale di Maiori, il carro ​si ribalta in strada: annullata la sfilata della mattina

Durante gli ultimi preparativi per la prima sfilata del Gran Carnevale di Maiori, questa mattina, poco prima delle 10, uno dei carri allegorici si è ribaltato in via Nuova Chiunzi. Per fortuna nessun ferito, sfilata del mattino annullata.

«Si informano tutti gli amanti del Carnevale e in particolare i visitatori e i turisti giunti a Maiori da stamano, che la sfilata mattutina dei carri allegorici è annullata per problemi tecnici. La festa, sospesa a causa del ribaltamento di uno dei carri su cui sono allestite le opere in cartapesta causato da un errata manovra (l’inconventiente non ha causato nessuna conseguenza a persone e cose), si svolgerà regolarmente nel pomeriggio», è l'annuncio su Facebook dell’organizzazione.