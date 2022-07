Gran fondo del Sele, tutti in bici per scoprire il territorio

La gran fondo del parco del Sele anche quest'anno regale grandi emozioni. A Contursi Terme, questa mattina, ha preso il via la gara che ha visto una vera e propria di invasione di partecipanti tra professionisti ma anche appassionati.

Chiamati dalla Bike &Sport, i ciclisti hanno effettuato un percorso come sempre panoramico, tra stradine ed aree rurali, che hanno fatto scoprire angoli di territorio di grande bellezza. Due i percorsi, uno da 42 km ed uno da 34 km Una domenica di sport e di divertimento per la grafondo più longeva della Campania, un appuntamento che si ripete da 17 anni, ogni anno con un numero crescente di partecipanti, tanti dei quali utilizzano la gara anche per trascorrere qualche giorno di vacanza in loco.

Grande soddisfazione per il patron dell'evento, Luciano Forlenza, che anche quest'anno ha organizzato una gara di prim'ordine