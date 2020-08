In visita nel Comune di San Mauro Cilento, Giuliano Granato candidato alla presidenza della Regione Campania per Potere al Popolo, riaccende l'attenzione «sulla battaglia che qui e in altri comuni della zona come Castellabate e Montecorice, molti cittadini e cittadine stanno portando avanti da mesi reclamando un diritto quanto mai fondamentale: il diritto all'acqua». «Lo scorso 26 agosto, il consiglio comunale straordinario del comune di San Mauro Cilento ha affrontato la questione del servizio idrico. La situazione nel comune e nei paesi limitrofi suonerà familiare a tantissimi di noi. Tubature fatiscenti, regolari mancanze d'acqua nelle abitazioni, per giunta a fronte di bollette esose. Il primo cittadino di San Mauro Giuseppe Cilento, e altri delegati, sono stati in Prefettura a richiedere la vigilanza sulla presentazione dei progetti di sostituzione delle tubature, opera per la quale i finanziamenti esistono e dovrebbero essere a carico del consorzio Consac, che gestisce la rete idrica», spiega in una nota. «Quando noi diciamo che l'acqua è una risorsa - sottolinea Granato nel suo intervento in Consiglio Comunale - lo diciamo nel senso che si tratta di un bene primario, che serve per bere, per lavarsi. Quando loro dicono che l'acqua è una risorsa lo intendono esclusivamente in senso economico. Stiamo seguendo anche il caso di Mugnano di Napoli, nell'area Nord della provincia, dove finora la gestione del servizio idrico è stata pubblica e le amministrazioni vorrebbero privatizzare. E come giustificano le privatizzazioni? Dicendo: non siamo in grado di gestire il servizio idrico da soli, non ci sono i funzionari, e quindi dobbiamo ricorrere al privato». «Ma i privati, cioè i tanti consorzi che gestiscono la rete idrica in tutta la Campania, non brillano affatto per maggiore efficienza, e le dimostrazioni sono tante, a partire proprio da San Mauro, dove troppe volte i cittadini devono fare i conti con la mancanza d'acqua da una parte, e con conti salatissimi da pagare in bolletta dall'altra», aggiunge. «Se è vero che sul banco degli imputati vanno messi i consorzi che gestiscono la rete idrica su tutto il territorio campano - prosegue Granato - è anche vero che non sono i soli: se vengono permessi alcuni comportamenti a Consac, Acquedotti Spca, e altri, è perché la politica latita per quanto riguarda i controlli». «I consorzi hanno quindi vita facile e fanno quello che vogliono, e dalle testimonianze raccolte in Cilento, ma anche a Mugnano di Napoli e in tantissimi altri luoghi della regione, oltre all'inefficienza del servizio e alla ricaduta economica sulla popolazione che si traduce quasi sempre in bollette eccessivamente salate, questi consorzi si comportano anche come meccanismi per la costruzione di clientele». «Per fortuna - conclude - ci sono sindaci come Peppe Cilento, come le istituzioni di questo territorio, che al di là del colore politico, hanno deciso di abbracciare questa battaglia insieme a comitati e cittadini, per chiedere che l'acqua sia un bene di tutti, e che la sua gestione sia fatta al servizio della comunità».

