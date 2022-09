I grandi brand scelgono la Costiera: Praiano location di un nuovo spot

Sempre più brand scelgono le location della Costiera Amalfitana per i loro spot pubblicitari. E in attesa di vedere all’opera la carovana di cineasti a stelle e strisce che da fine mese saranno lungo la Divina per girare diverse scene del film Equalizer 3, il sequel dell’action movie prodotto da Sony Pictures e con protagonisti Denzel Washington e Dakota Fanning, un’altra troupe cinematografica sarà all’opera nei prossimi giorni a Praiano.

Qui, sui piazzali delle chiese di Praiano e Vettica e in altre location individuate dalla produzione, sarà girato il nuovo spot di Amaretto Disaronno, il brand di liquori che ha scelto la suggestiva cittadina della Costiera per promuovere i propri distillati.

Per l’occasione la sindaca di Praiano Anna Maria Caso, attraverso una delibera di giunta, ha disposto la concessione delle location richieste dalla produzione autorizzando così le riprese, per il giorno 30 settembre presso via Duomo, via Antico Seggio, piazza San Luca e Belvedere e Piazza San Gennaro dove le riprese si svolgeranno tra le scale e le stradine limitrofe.

Dal belvedere di San Luca sono previste due riprese: una con cannocchiale e l’altra da un terrazzino privato che affaccia sulla Piazza, mentre in via Marconi si prevede il passaggio di un’auto di scena che sarà ripresa con camera a terra e con drone.