Giovedì 18 Luglio 2019, 13:17

Facendo leva sulla divisa usufruiva del meccanico gratis, non pagava al bar e altri benefit. Questa l'accusa ai danni di un carabiniere. Tre anni di presunte vessazioni ai danni del titolare di una officina meccanica sono costate a un appuntato dell'Arma in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, la perdita del grado, l’iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado e la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica per concussione aggravata e continuata. Il provvedimento è stato adottato dal Ministero della Difesa nei confronti del militare che per 3 anni, dal luglio 2014 al luglio 2017, avrebbe tormentato il titolare dell'’officina.L’appuntato si sarebbe recato frequentemente – si legge nella sentenza - presso una officina meccanica sita in Sala Consilina, a volte anche in uniforme, ottenendo da questi diverse riparazioni delle vetture in uso a lui ed alla sua compagna, senza corrispondere né il pagamento dei pezzi di ricambio né della manodopera; senza alcun permesso, si appropriava di un numero imprecisato di pacchetti di sigarette che il titolare dell’officina custodiva all’interno di un armadietto.