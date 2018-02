Martedì 20 Febbraio 2018, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 16:56

Maxi vincita a Battipaglia. Colpo fortunato in provincia di Salerno, dove è stata realizzata una vincita di 5 milioni di euro grazie a un biglietto del Gratta e Vinci “Il Miliardario Maxi”. Il biglietto baciato dalla fortuna è stato acquistato nel punto vendita di Nicola Galante, in Via Giuseppe Mazzini, 131, a Battipaglia. Da inizio anno, Gratta e Vinci ha distribuito in Campania vincite per quasi 77 milioni di euro.