Gratta e vince 50 mila euro, bar d'oro a Sicignano degli Alburni

Un caffè, le sigarette ed un biglietto per tentare la sorte. Tutto in pochi minuti e presso il bar ricevitoria di Zuppino, frazione di Sicignano degli Alburni arriva la vincita di 50 mila euro. A vincerli non una persona del posto, ma di un Comune vicino. Ed è subito festa nell'attività dei fratelli Pizzicata, Domenico e Franco, dove ogni tanto queste vincite fanno capolino, a volte anche con cifre superiori. Momento di festa e di goliardia. Il vincitore aveva comprato un biglietto del Miliardario da 20 euro, quindi anche un "investimento" che fa pensare ad un abituè del gioco. E stavolta ha fatto centro, sperando in un buon uso della vincita.

