«Un Campione per Amico» a Nocera: bimbi in festa con le leggende dello sport

Quattro leggende dello sport italiano per un grande evento completamente dedicato ai bambini. Questa mattina piazza Diaz a Nocera Inferiore ha ospitato una tappa di “Un Campione per Amico”, una kermesse itinerante che vede protagonisti quattro sportivi che hanno fatto la storia dei colori azzurri a livello mondiale.

Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Castrogiovanni sono i “coach” che hanno guidato 650 alunni delle scuole primarie delle due Nocera nella pratica dei rispettivi sportivi. In quattro distinti playground i bambini hanno giocato a tennis, calcio, pallavolo e rugby, accogliendo i consigli delle quattro leggende dello sport italiano.

I valori dello sport, la sana alimentazione ma soprattutto l'importanza di preservare la componente del gioco in tutte le discipline.

Questo è quanto i campioni hanno trasmesso ai bimbi in campo, che hanno fatto sentire tutta la loro carica e il loro grande affetto pur non avendo potuto apprezzare, per ragioni anagrafiche, le gesta di Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni.

Gli autografi

Nel mirino dei piccoli fans a caccia di autografi soprattutto Ciccio Graziani e Lucky Lucchetta, con quest'ultimo che si conferma grande divulgatore del suo sport tra i più piccoli. Oltre alle mille esperienze da atleta e commentatore, Lucchetta ha infatti ideato anche “Super Spikeball”, una serie animata prodotta in collaborazione con RaiKids e online sulla piattaforma RaiPlay.

«È stata una bellissima emozione incontrare il sorriso e la voglia di giocare e divertirsi insieme ai tanti bambini accorsi qui oggi a Nocera Inferiore accompagnati dai loro insegnanti - ha commentato Adriano Panatta -. Quello che più conta per noi è regalare momenti spensierati ai più giovani, con la collaborazione delle scuole e delle famiglie. Lo sport resta il miglior veicolo per diffonde i sani valori determinanti per diventare campioni nella vita prima ancora che nella competizione sportiva».