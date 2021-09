Il nuovo gres maiolicato «blu Ponti» presentato al Salone del Mobile

Nell'edizione 2021 del «Salone del mobile» di Milano, che si terrà dal 5 al 10 settembre, ci sarà una novità made in Salerno, si tratta del «blu Ponti in grès maiolicato®» della ceramica Francesco De Maio, che nasce dalla fusione di tre elementi: l'estro di Gio Ponti, la manualità artistica degli artigiani del settore e la tecnica innovativa.

APPROFONDIMENTI L'INNOVAZIONE RePAIR: robotica e digitalizzazioneal servizio dell'archeologia INNOVAZIONE Trasferire energia senza fili a lampade e computer. Stanze di... L'IDEA Carta e imballaggi da alghe marine: la soluzione per una logistica...

A dominare i trentatrè decori sono sempre i colori del cielo e del mare, quelli che Gio Ponti realizzò tra il 1960 e il 1962 per pavimentare la hall e le cento camere dell’hotel Parco dei Principi, il primo hotel design al mondo.

Al super salone di Milano sarà presentata la realizzazione dei decori sul nuovo supporto tecnico del grès maiolicato, utilizzato sia per interni che per esterni, e del grès maiolicato® antiscivolo R10 adatto soprattutto per le piscine.