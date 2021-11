Paura ieri sera, a Perdifumo, sulla strada provinciale che dalla via del Mare porta nel piccolo borgo cilentano. Un albero di grosso fusto è caduto sulla carreggiata, impedendo il transito delle auto. Fortunatamente, in quel momento, nessuna auto transitava in zona. Tempestivo è stato l’intervento di una famiglia che abita nelle vicinanze. Hanno, infatti, tagliato l’albero con una motosega e ripristinato la viabilità.