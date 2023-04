Guardia Costiera, attrezzatura illegale sequestrata nell'area marina protetta

La Guardia Costiera di Agropoli ha individuato e sequestrato nell'area marina protetta di Castellabate , uno strumento da pesca di tipo “palangaro” costituito da circa 400 ami e da una lunghezza di quasi due miglia nautiche (poco meno di 4 km) il quale si dispiegava per l’intera area marina protetta .

I militari intervenuti hanno constatato che l’attrezzo da pesca, oltre a non essere consentito sia per la tipologia che per la località in cui veniva utilizzato, costituiva potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, in quanto non correttamente segnalato, inoltre lo stesso era sprovvisto della prevista marcatura identificativa.