Aumentano i guariti nel Vallo di Diano e il reparto Covid del «Luigi Curto» si sta svuotando. Un’ottima notizia a oltre un mese dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Ieri altri due pazienti hanno lasciato il reparto dell’ospedale di Polla, sono ora nell’area «post Covid» e rappresentano un prezioso messaggio di speranza per il territorio. Si tratta di una donna, Michela Di Giore , diventata un simbolo per il Vallo di Diano e non solo per aver raccontato sui social la sua malattia e perché la sua mano stretta a quella di un’altra mamma contagiata e ricoverata è diventata una foto icona della lotta al Covid; e di Michele Priante, che aveva deciso di trascorrere la Pasqua in reparto con la mamma anch’ella positiva al contagio. Due storie simbolo che rappresentano una luce per il Vallo di Diano. Come speranza rappresentano i due anziani dell’Istituto Juventus, ricoverati al Campolongo hospital di Eboli, che hanno ricevuto il secondo tampone negativo e vanno quindi verso la piena guarigione.



Se resta un po’ di apprensione per i circa duecento anziani, altro fronte di preoccupazione è la violenza domestica. Solo nei primi 15 giorni di aprile, sono già sette le donne del Vallo di Diano costrette a rivolgersi al centro antiviolenza «Aretusa» di Atena Lucana guidato da Katia Pafundi. Chiamate di aiuto di donne vittime delle violenze dei loro mariti o compagni. I dati relativi alla violenza sulle donne nel periodo di quarantena sono allarmanti. A livello nazionale circa il 75% delle donne ha subito violenza durante la quarantena. Episodi che purtroppo spesso accadono davanti ai bambini, seppure, come spiega Katia Pafundi, responsabile del centro Aretusa, le mamme riescono spesso a trovare il modo di evitare che i bimbi assistano alle violenze da loro subite. «Ma si può e si deve denunciare, noi come centro siamo in grado di aiutarvi anche ora che sembra impossibile».

