Venerdì 5 Gennaio 2018, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 13:49

Le squadre tecniche di Ausino e Gori sono a lavoro per riparare un guasto alla condotta consorziale, che sta causando interruzione parziale o totale dell’erogazione idrica in varie zone delle due Nocera. A Nocera Inferiore, interessati dal guasto i rioni Vescovado e Montevescovado. Più ampio il raggio di interessamento: via Pareti, località Casa Milite, via Lamia, via Castagneto, via Cupa Mileto, via Nazionale in zona Camerelle, via Cimitero, via Risorgimento, via Materdomini, via Garibaldi, viale Croce, via del Santuario, via Riccio, via Croce Malloni, via Papa Giovanni XXIII e via Iroma. La situazione tornerà alla normalità entro le 22, ma potrebbe verificarsi qualche fenomeno transitorio di torbidità dell’acqua, “superabile” facendo scorrere per alcuni minuti i rubinetti.