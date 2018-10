Martedì 9 Ottobre 2018, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problemi al traffico ferroviario nel pomeriggio di oggi. Dalle 15.40, infatti, la circolazione fra Vallo della Lucania ed Ascea (linea Battipaglia-Sapri) è sospesa per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. In corso l’intervento dei tecnici di RFI che stanno provvedendo a risolvere i problemi.Notevoli i disagi per i pendolari bloccati nelle stazioni di Agropoli, Ascea e Pisciotta senza sapere quando riusciranno a ripartire. Non è la prima volta che si registrano guasti simili lungo la tratta ferroviaria Tirrenica Meridionale. Praticamente paralizzati i collegamenti tra nord e sud.