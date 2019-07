Lunedì 29 Luglio 2019, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si bloccano le sbarre e la sirena suona all’impazzata. Paura in via Roma al passaggio a livello, dove numerosi automobilisti sono rimasti in coda senza capire se potessero attraversare o meno l’area. Una sbarra abbassate e tutte le altre alzate a consentire il transito. Sul posto immediato l’intervento dei vigili urbani.Tante le proteste dei residenti della zona che, da quando non c’è più il manovratore ed il sistema è stato automatizzato, più volte hanno riscontrato criticità piuttosto rischiose.Sulla vicenda è intervenuto l’assessore ai trasporti, Eutilia Viscardi: «Il guasto è stato segnalato. Invito i cittadini a prestare la massima attenzione in attesa della riparazione».Il passaggio a livello in questione, mesi fa, è stato al centro di un grave episodio con un convoglio in transito e le sbarre alzate.