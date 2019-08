Domenica 4 Agosto 2019, 11:37

PAGANI. Guerra di camorra nell'Agro, la Cassazione conferma i due ergastoli per Domenico Ferraioli, esponente di spicco a Pagani negli anni Ottanta e Novanta, coinvolto in una lunga serie di processi, tra i quali l'indagine "Maglio", concentrata sullo scontro tra Nco e Nuova famiglia, capeggiate da Raffaele Cutolo e Carmine Alfieri. La difesa aveva sostenuto che i due ergastoli comminatigli fossero assorbiti in uno, con la formula della continuazione. La Suprema Corte ha però rigettato le istanze. Ferraioli aveva richiesto il riconoscimento di uno scopo comune in una sequenza di episodi delittuosi. Il giudice dell’esecuzione, il 24 maggio 2018, aveva accolto l’istanza, rideterminando la pena complessiva nell’ergastolo con venti giorni di isolamento diurno per il sequestro e l'omicidio dei fratelli Matteo e Bonaventura Monti - quest’ultimo nonno della piccola Jolanda Passariello - i due tentativi di omicidio di Carmine Prete, il sequestro e l’omicidio di Salvatore Ventra, mentre aveva rigettato la stessa richiesta per i delitti sul sequestro e omicidio di Luigi Savino, sequestro e omicidio di Raffaele Capozzoli, associazione camorristica e due estorsioni, confermando l’altro ergastolo. Ed è stato proprio per l'omicidio di Capozzoli e Savino che i giudici hanno rigettato il ricorso. Delitti, questi ultimi, commessi quando ormai la guerra di camorra era conclusa, con l'esecuzione voluta per una ragione "collocata al di fuori del disegno criminoso che accomunò le altre vicende". Quelli precedenti, invece, rientravano in un processo di eliminazione di esponenti di clan rivali. La Cassazione ha rigettato il riconoscimento di una linea continuativa, senza entrare in una ricostruzione alternativa dei delitti proposta dalla difesa: gli ergastoli di Ferraioli restano due.