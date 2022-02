Guerra tra bande, pena ridotta in Appello: non c'è aggravante mafiosa

«La vicenda può e deve essere interpretata non come emblematica di un'evocazione astratta di poteri mafiosi ma come un episodio, seppur grave, di ordinaria criminale gestione di gruppi associativi». Con queste motivazioni i giudici della Corte d'Appello di Salerno - presidente Vincenzo Di Florio - hanno fatto cadere l'aggravante mafiosa per Antonio De Napoli e Marco Iannone, i due nocerini che tra il 4 e il 5 settembre 2016, a Nocera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati