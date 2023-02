«È un anno prezioso questo per me, perché vede sempre più riconosciuta una carriera fatta di tanta gavetta, sacrifici, formazione anche all'estero. Fa seguito ad un 2022 meraviglioso, segnato dalla nascita di mia figlia Greta. Ecco, l'Ombra di Totò, lo spettacolo su Dino Valdi, la controfigura del Principe raccontata nel bel testo di Emilia Costantini prodotto da Good Mood con la regia di Stefano Reali, sarà in teatri importanti come il Manzoni di Milano, il Quirino di Roma, lo Stabile di Catania, l'Alfieri di Torino e, probabilmente, a fine aprile, al Verdi di Salerno. Un sogno che si realizza in quella che è la mia recitazione lirica per quanto è potente». Yari Gugliucci, attore prediletto di Lina Wertmuller, amico di Woody Allen, volto noto del grande e piccolo schermo, non nasconde l'emozione di poter finalmente calcare il palcoscenico del Massimo cittadino, una gioia molto più grande della notizia del rinnovo del contratto per la fiction di successo Mina Settembre 3 e dell'uscita di due film: «Tramite amicizia» di e con Alessandro Siani, una produzione Italian International Film-Gruppo Lucisano con Rai Cinema, in sala dal 14 febbraio, e «In the Fire» di Conor Allyn, al fianco di Amber Heard, l'ex moglie di Johnny Depp.



L'applaudiremo al Verdi, fine di una polemica?

«Il Verdi è un po' casa, ero preoccupato perché molti amici mi facevano notare come mai non fossi ancora approdato lì, ma in cuor mio sapevo che prima o poi sarebbe accaduto. Amo Salerno, con la mia compagna, Silvia Mazzieri, ho deciso di tornare nella mia città, che ha una dimensione più intima. Tante persone di spettacolo hanno deciso di vivere in luoghi lontani dal caos delle metropoli. Basta organizzarsi. Io e Silvia, con la piccola da seguire e lo stesso mestiere di attore, facciamo i turni, Greta non rimane mai da sola».



Siani è stato profeta, ha acceso su di lei i riflettori del Verdi quando è stato qui lo scorso novembre.

«È un amico, ho recitato nel suo Mister Felicità, mi ha voluto nel suo ultimo film e da un po' stiamo cercando di collaborare in maniera massiccia. Sono andato a vedere il suo Extra Libertà Live Tour, ha fatto un'improvvisata che mi ha commosso. Scusatemi - ha detto al pubblico - devo salutare un grande artista di questa città. E giù applausi».

A proposito di «Tramite amicizia», ci può tracciare la trama?

«Alessandro è Lorenzo, il proprietario dell' agenzia Tramite amicizia, che offre amici a noleggio. Io sono Ernesto, il cognato, capo operaio in una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè, interpretato dal bravissimo Max Tortora, preso da un momento di sconforto, vuole chiudere. Si sente profondamente solo, ha bisogno di un amico e così, insieme a mia moglie, chiediamo aiuto a Lorenzo, un amico in fitto che diventerà un amico del cuore. È una commedia corale, surreale, con la quale Siani porta avanti la sua recente riflessione sul lavoro a rischio. A modo suo. Con il sorriso. Mi ricorda, per certi versi, La classe operaia va in Paradiso del grande Elio Petri».



Di amici finti ce ne sono tanti. Lei ce l'ha un amico del cuore?

«Non è un coetaneo, quei due o tre amici della mia età stanno uno a Londra, uno a Matera e un altro a Seattle. L'amicizia si misura a lungo termine, non sui cento ma sui mille metri. Il mio miglior amico è Alfonso Andria perché ha sempre dimostrato una stima nei miei confronti incondizionata. Ogni volta che ho un bisogno, marginale ovviamente, lui c'è. Lo conosco da quando a 14 anni ho debuttato al San Genesio; da presidente della Provincia, mi lanciò la sfida di portare gente a teatro il 26 dicembre. Il Nuovo ha 600 poltrone, pensavo non venisse nessuno, invece dovettero aggiungere i posti. Facemmo un bell'incasso, devoluto in beneficenza. E poi tifo granata, lui è il mio compagno di merenda alle partite della Salernitana».

E Silvia?

«La mia migliore amica. Siamo complici, malgrado l'enorme differenza d'età. Pensi che quando non ero in forma per motivi di lavoro, qualcuno le ha fatto battute su Instagram dicendo ma è tuo padre?. Silvia è più grande della sua età, è cresciuta in fretta per motivi sia suoi familiari che professionali. Io sono una persona che guarda al passato, come Lewis Carroll con una memoria che se non vede il passato non decifra il futuro. Silvia subisce tutte le mie nevrosi, non parla molto al contrario di me che sono un ciarliero, ma mi capisce. Adesso con la piccola Greta siamo davvero una squadra micidiale».