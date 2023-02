Poche frazioni di secondo e poi l’impatto mortale, non è la scena di un film, ma ciò che sovente succede quando il conducente di un veicolo si distrae utilizzando il cellulare.

L’aumento dell’incidentalità stradale anche in questo centro impone un rinnovato impegno nei controlli.

Il Questore di Salerno ha elaborato un giorno di azione che coinvolge i poliziotti delle volanti quelli della polizia stradale e della polizia locale. In poche ore sono state contestate 22 infrazioni per aver guidato utilizzando cellulari, infrazioni per non aver utilizzato la cintura di sicurezza e per la mancata revisione.

L’invito è quello di evitare tale comportamento perché spesso i danni che si arrecano con tale condotta non sono riparabili.

La guida distratta è la prima causa di incidenti mortali e feriti in Italia.