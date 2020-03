© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due guide turistiche contravvengono alle prescrizioni per contrastare il coronavirus e finiscono per essere denunciate all’autorità giudiziaria. È accaduto ieri mattina ad Amalfi per effetto dell’entrata in vigore del decreto del presidente del consiglio contenente le nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 , esteso a tutto il territorio nazionale. Le denunce sono scattate nel corso di uno dei numerosi controlli effettuati in Costiera dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri della compagnia di Amalfi.E proprio durante un servizio congiunto. Gli agenti dopo aver notato i due gruppetti di persone hanno proceduto al controllo ed all’identificazione delle guide turistiche di professione le quali avrebbe cercato di giustificarsi circa le prescrizioni contenute nel decreto varato la scorsa sera da Palazzo Chigi e che impone una serie di restrizioni. Nonostante ciò per loro è scattata la denuncia a piede libero per inosservanza dei provvedimenti del Governo, così come per il titolare dell’agenzia turistica, che secondo gli agenti che hanno effettuato i controlli già ieri sera avrebbe dovuto annullare tutti i tour guidati.