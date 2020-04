Seimila mascherine di protezione. Un dono che dalla Cina arriva a Sarno grazie a Guido, pizzaiolo di successo.



Guido Esposito, 50 anni, mamma di Sarno e papà di San Valentno Torio, trasferitosi da tempo a Shanghai, è il titolare di Bella Napoli, che ha riaperto lo scorso 8 aprile, dopo l'emergenza Covid in Cina. Un uomo ottimista di natura, pieno di idee e progetti per il futuro, ha fatto della sua vita una avventura che porta in Oriente i colori ed i sapori dell'Italia, in particolare del sud.



È dalla Cina che ha fatto sentire appieno la vicinanza al suo paese d'origine, donando circa 6mila mascherine che sono arrivate pochi giorni fa.



«Non bisogna mollare - dice Guido in un video pubblicato sul suo profilo Facebook – Questo periodo in Italia è difficile ma anche qui in Cina lo è stato con città vuote, e moralmente per tutti è complicato. Adesso in Cina si è in una fase verso la normalità. In Italia si vive un momento centrale ed è importante uscire il meno possibile, solo per necessità, indossare le mascherine. Il tempo passa e ce la farete anche in Italia, ci siamo passati anche noi qui».



Un gesto di grande generosità che ha commentato il vice sindaco di Sarno, Roberto Robustelli, ringraziando Guido Esposito. «La solidarietà è il sentimento più nobile che possa esserci – ha detto – Lo è sempre ed in particolar modo quando si è tutti in una condizione di grande difficoltà, di sconforto. Davvero nessuno si salva da solo ed ogni gesto porta in sé il reale spirito di comunità, amore per gli altri. Guido è un figlio della nostra città che ha creato e realizzato il suo sogno in Cina. Ha donato ed inviato migliaia di mascherine con un messaggio importante di incoraggiamento. A lui va il nostro più profondo pensiero di gratitudine come città, come comunità che si sente unita e forte anche grazie ai sarnesi nel mondo». Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA