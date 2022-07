Ciro ha fretta di nascere: il parto nello studio del ginecologo

Ha fretta di nascere e così è venuta al mondo in quello che, probabilmente, è il secondo posto più sicuro per farlo: lo studio di un ginecologo. E' successo questa mattina ad Atena Lucana, nello studio del ginecologo Francesco de Laurentiis. Il neonato si chiama Ciro, proprio come il santo protettore del paese anche se è una coincidenza, perché la famiglia è di San Rufo. La mamma Sabrina sta benissimo anche grazie alle cure amorevoli del ginecologo, anche primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla, e del suo staff. Da decenni non nasceva un bambino nei confini di Atena Lucana, un evento straordinario nell'evento straordinario. Felicissimo, ovviamente, anche il padre Biagio. Mamma e piccolo sono poi stati trasferiti nell'ospedale valdianese. Stanno tutti bene.

