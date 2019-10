FISCIANO. Guidava in stato d'ebrezza, al punto da provocare un incidente con il quale non arrecò danno a nessuno, se non a se stesso. Ora dovrà difendersi in dibattimento, dopo essere mandato sotto giudizio dal tribunale di Nocera Inferiore. L'imputato è un ragazzo di 22 anni, che nell'aprile del 2017, perse il controllo dell'auto finendo su di un marciapiede all'altezza dell'Università di Fisciano. A seguito di controlli effettuati dalle forze dell'ordine, il giovane fu trovato in uno stato di ebrezza per aver bevuto bevande alcoliche, con un tasso alcolemico rilevato in 1,23 g/l, come da referto medico rilasciato dall'ospedale "Ruggi" di Salerno. Il ragazzo fu soccorso da un'ambulanza e poi trasferito in presidio, mentre i carabinieri eseguivano i rilievi del caso. In modo "assolutamente autonomo, senza alcuna responsabilità di terzi", il ragazzo mentre procedeva verso Mercato San Severino perse il controllo dell'auto, urtando prima un marciapiede e poi a ridosso di un muro di cinta situato sulla corsia opposta. Per il giovane c'è anche l'aggravante di aver commesso il fatto nei primi tre anni del conseguimento della patente di guida. Essendo un reato perseguibile d'ufficio, al giovane toccherà ora difendersi in dibattimento, in tribunale. © RIPRODUZIONE RISERVATA