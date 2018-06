Lunedì 18 Giugno 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 17 Giugno, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un podista di Polla ha avuto un infarto mentre correva questa mattina. Per fortuna l'uscita domenicale dell'esperto corridore è stata insieme al suo storico amico. Quando Vincenzo Manzione si è sentito male, Armando Sassu non ha perso la lucidità, è corso a fermare un'auto tra Polla e Caggiano e ha portato Vincenzo all'ospedale di Polla per le cure del caso. Immediato il trasferimento a Eboli per un intervento urgente che ha salvato la vita al podista della Metalfer runner.