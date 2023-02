Ha un infarto per strada, 71enne salvato dai carabinieri

I carabinieri della aezione Radiomobile della Compagnia di Salerno sono intervenuti, su segnalazione di un passante, per soccorrere un 71enne, il quale, colpito da un improvviso malore, si era accasciato in via Villafranca di Salerno. Dopo aver allertato il 118, i militari hanno subito iniziato la rianimazione cardio polmonare dell’uomo che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato dai sanitari all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA