Viene colto da malore mentre è in auto, si ferma e chiama il figlio infermiere, ma quando arriva l'ambulanza non c'è più nulla da fare. Alfonso Di Maso, 63enne di Cava de' Tirreni, ieri mattina è stato trovato senza vita in via Filangieri. Una tragedia che ha scosso l'intero quartiere che si è svegliato al suono delle sirene. Una corsa contro il tempo che purtroppo non è servito a strapparlo alla morte. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, il figlio dell'uomo, infermiere di professione, non riusciva a darsi pace per non essere riuscito a salvarlo.



Il 63enne cavese era uscito di casa presto a bordo della sua Fiat Panda, ma all'altezza di via Filangieri si è sentito male. L'uomo avrebbe avuto la forza e la lucidità di telefonare al figlio infermiere per chiedere così aiuto. Il giovane avrebbe allertato il 118 e nel frattempo avrebbe avviato le manovre per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Quando è arrivata l'ambulanza, il 63enne era già privo di vita.

Qualsiasi tentativo di rianimarlo è risultato vano. Nel giro di pochi minuti nel perimetro di strada che collega via Filangieri al Passetto si sono radunati molti residenti, allarmati dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso. Sul posto è giunta anche una volante degli agenti del commissariato di polizia, diretto dal vicequestore Gianluca Perillo. I poliziotti hanno eseguito tutti i rilievi e gli accertamenti per ricostruire la causa del decesso.

Come confermato dai sanitari e dallo stesso figlio, si è trattato di una malore. L'uomo, un impiegato, era sposato con una dipendente dell'Asl e aveva due figli. La notizia della tragedia ha fatto presto il giro della città, dove il 63enne era conosciuto anche per l'attività dei figli. «È stato davvero terrificante - spiega un passante -. Siamo scesi in strada e subito abbiamo capito che stava accadendo qualcosa di brutto. Abbiamo visto un via vai di ambulanze e volanti della polizia. Hanno cercato, hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. È stata una scena straziante».

Solo qualche settimana fa gli operatori del 118 riuscirono a salvare un uomo che era stato colto da malore in auto. I sanitari trovarono il signore in via Marconi, nell'utilitaria che lui stesso usava come abitazione. Fortunatamente i soccorsi arrivarono in tempo e cosi fu possibile il trasferimento in ospedale, dove poi l'uomo è rimasto ricoverato per ulteriori accertamenti. Ieri mattina purtroppo l'epilogo è stato molto diverso. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile e per Alfonso Di Maso non c'è stato più nulla da fare.