Riesce ad accedere ai dati di una carta di credito per acquistare un cellulare. Finisce a processo una ragazza di 22 anni, di Scafati, sotto giudizio per un episodio commesso ad Angri, dove è accusata di accesso abusivo a sistema informatico. Secondo le indagini della procura di Nocera Inferiore, la giovane - forse con l'aiuto di qualcuno - sarebbe riuscita ad introdursi all'interno del sistema di credito di una compagnia, riuscendo a raccogliere dati bancari di una carta intestata ad un cliente dello stesso istituto. Questo sarebbe accaduto nel marzo del 2016. La giovane ne risponderà dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore. Una volta ottenuta la gestione dell'account bancario, la ragazza avrebbe speso anche soldi non suoi, concretizzando una seconda accusa, quella di truffa. L'acquisto in questione riguarda una cifra di 699 euro. La transizione fu effettuata in rete, per l'acquisto di un telefono cellulare Iphone, comprato su di uno store online. Tutti i passaggi rimasti in rete furono ricostruiti dalle forze dell'ordine, dopo la denuncia sporta dal titolare della carta. Per la ragazza vi è la doppia accusa di frode con accesso abusivo a sistema informatico, costatale il rinvio a giudizio del gup dopo la richiesta della procura.