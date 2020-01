SANT'EGIDIO. E' stato denunciato ed identificato dalla polizia postale un uomo di 56 anni, di Sant'Egidio del Monte Albino, atteso ora da un processo con l'accusa di truffa e introduzione abusiva in un sistema informatico. Il processo partirà il prossimo 6 febbraio. Le indagini furono condotte dalla procura di Salerno, vista la specificità dell'accusa. L'imputato - secondo le accuse - si sarebbe introdotto abusivamente nel sistema informatico di una Banca di Firenze, violandone i meccanismi di sicurezza e controllo, per poi aggirare i protocolli di blocco dell'intera banca dati. A quel punto, sarebbe riusicto ad avere il via libera su di un conto corrente, appartenente ad un'altra persona, con l'obiettivo di gestire il suo credito. La vittima fu infatti derubata attraverso un accesso abusivo alla rete privata della banca di oltre 9000 euro. Il giorno 11 dicembre del 2018, l'imputato effettuò poi un accesso sul suo conto personale, spostando quella cifra in denaro prelevata in precedenza, utilizzando l'iban riferito al conto corrente disponibile presso l'ufficio postale di Sant'Egidio del Monte Albino. E ora c'è proprio quel furto presunto al centro del processo chiesto e ottenuto dalla procura di Nocera Inferiore. Dopo la fase preliminare dell'indagine, condotta da Salerno, il fascicolo è giunto a Nocera, per competenza territoriale. A svolgere indagini sul 56enne furono gli agenti della polizia postale, specializzata nei reati commessi attraverso internet. © RIPRODUZIONE RISERVATA