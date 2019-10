Martedì 1 Ottobre 2019, 08:58

PAGANI. Finisce a processo per truffa e accesso abusivo informatico un ragazzo di Pagani, di 29 anni, M.A. , chiamato a rispondere di un episodio risalente al 28 giugno 2017. Attraverso artifizi e raggiri, ma anche grazie ad abilità tecniche e conoscenze di chiavi d'accesso, il giovane riuscì ad entrare nella casella di posta elettronica di un avvocato, per poi attivare una procedura di pagamento non convenzionale e incassare 7200 euro. L'imputato, una volta all'interno, inviò una mail al referente di una società, di cui l'avvocato era amministratore, invitandolo ad effettuare un bonifico bancario. Il pagamento doveva essere effettuato a favore dell'attetatore del concordato fallimentare della società. L' "hacker", in questo caso, difeso dall'avvocato Francesco Fiore, fornì il suo personale codice Iban, facendolo passare come quello del beneficiario. In realtà, quel codice era associato alla carta prepagata del 29enne, che alla fine del movimento si procurò 7200 euro. L'avvocato truffato, invece, risultava il mandatario del pagamento: dalla sua casella di posta elettronica era partito l'ordine, in qualità di amministratore, al referente, che eseguì il pagamento. Il legale scoprì la cosa il 18 luglio 2017, poco dopo il bonifico. Nel chiedere spiegazioni, apprese che dal suo studio legale era partita una prima mail, con fattura e Iban, il 28 giugno 2017. Poi una seconda, con la correzione della fattura e coordinate bancarie modificate. Il giovane dovrà essere ora processato, dopo essere stato individuato a seguito di un'indagine ben più ampia, con lo stralcio del 29enne al tribunale di Nocera Inferiore.