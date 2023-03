Fisciano, trovato in possesso di hashish: arrestato

Detenzione ai fini di spaccio: un 38enne di Baronissi arrestato in località Gaiano di Fisciano dove, di fatto, era domiciliato. L'uomo era a bordo di un'auto in compagnia di altre persone quando è stato fermato ad un posto di blocco dei carabinieri a Fisciano ed è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliari i militari dell'Arma gli hanno trovao anche altri 250 grammi della stessa sostanza e sei di marijuana. Per lui è scattato l'arresto.