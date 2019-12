SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO. Ha ammesso le sue responsabilità, davanti al gip, durante l'interrogatorio di garanzia, D.P. , 35enne di Sant'Egidio del Monte Albino, arrestato un paio di giorni fa dai carabinieri per il possesso di un chilo di droga nascosto all'interno della sua macchina. L'uomo, difeso dall'avvocato Bonaventura Carrara, era stato fermato lungo la Statale ad Angri per un controllo dai militari, che gli avevano trovato un chilo di hashish, due grammi di marijuana e la somma in contante di 9000 euro, ritenuta provento di spaccio.



Da lì l'arresto in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa della convalida, durante la quale l'uomo ha ammesso gli addebiti mossi nei suoi riguardi, spiegando il perchè della presenza di quell'ingente quantitativo di droganella sua auto. L'uomo, con precedenti, al termine dell'udienza è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L'indagine della procura di Nocera Inferiore, invece, continua per individuare eventuali fonti e destinazioni di quella partita di droga, dal valore di svariate migliaia di euro. Senza escludere l'ipotesi che la droga fosse di diretta proprietà della persona ora sottoposta ad indagine. © RIPRODUZIONE RISERVATA