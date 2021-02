Ancora un arresto per spaccio di droga a Salerno. La polizia di Stato ha arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente G.A., 45 anni, sorpreso in possesso di hashish dai poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile.

Gli agenti avevano notato l'uomo con fare sospetto nella zona orientale della città, lo hanno pedinato e lo hanno trovato in possesso della droga e di 135 euro. Anche l'abitazione dell'uomo è stata perquisita: nascosti in un armadio, i poliziotti hanno trovato due panetti di hashish avvolti in una pellicola di cellophane trasparente, per un peso complessivo di circa 190 grammi. L'uomo è stato arrestato e l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Scafati, corriere abusivo dall'Ucrainaportava vestiti e cibo:... LA CAMORRA Omicidio Barbaruolo, la Procura generale chiede l'ergastolo bis... LA FRANA Amalfi, frana sulla statale amalfitana:evacuate quattro persone...

© RIPRODUZIONE RISERVATA