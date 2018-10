Hashish negli slip: pusher arrestato dalla polizia a Eboli

Venerdì 5 Ottobre 2018, 15:32

Blitz antidroga ad Eboli. Ieri sera gli agenti del commissariato di polizia di Battipaglia hanno arrestato Marco Di Palma. L’uomo è stato notato a bordo di un autobus di linea proveniente dalla località Quadrivio di Campagna e, una volta sceso dal pullman, è stato tempestivamente bloccato dai poliziotti che lo hanno sottoposto a perquisizione. Di Palma è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish, stupefacente occultato nelle parti intime e pronto per essere immesso nel mercato locale, oltre ad un’esigua somma di denaro ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Nella stessa serata, in altro contesto operativo, gli uomini della Squadra Investigativa, nell’ambito di un mirato servizio di osservazione nei pressi della stazione ferroviaria di Eboli, notavano C. S. di anni 29, ebolitano, che dopo essere sceso da un’autovettura si avvicinava ad un giovane in attesa dinanzi all’ingresso principale dello scalo. Prontamente bloccato dai poliziotti, l’uomo veniva trovato in possesso di dosi di cocaina e di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altra cocaina e marijuana, per un peso rispettivo di15 e 7 grammi, oltre ad un bilancino digitale e un’ingente somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. I due pusher sono stati arrestati per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione dell’autorità giudiiaria, in attesa della convalida d’arresto da parte del gip del Tribunale di Salerno.