Hashsih nascosta nel motore dell'auto: pusher arrestato sulla Litoranea a Eboli

Tre panetti di hashish nascosti nel vano motore dell’auto. L’escamotage non è servito per eludere i controlli della polizia che l’altra sera ad Eboli, in litoranea verso Campolongo, ha arrestato un pusher. Lo spacciatore di stupefacenti, 42enne marocchino, stava percorrendo la litoranea alla guida di un’auto e appena ha notato i poliziotti ha effettuato un’inversione di marcia ma poco dopo è stato bloccato dagli agenti. Nel vano motore dell’auto condotta dal pusher era stata ricavata un’intercapedine in cui erano nascosti tre panetti di hashish del peso complessivo di trecento grammi. La droga è stata sequestra insieme a 310 euro che il malvivente aveva nelle tasche del pantalone. L’operazione antidroga è stata effettuata dagli agenti della Squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti.

