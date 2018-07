Venerdì 6 Luglio 2018, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 19:50

SARNO - «Ho svolto mansioni superiori». Così una dipendente ha chiesto al Comune di Sarno la somma di 33mila euro. Una richiesta respinta anche dalla Cprte d'Appello di Salerno. La dipendere comunale aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori, in particolare aveva svolto il ruolo di Capo - Servizio, per un ammontare complessivo di 33 mila euro.«La Corte ha affermato principi molto importanti - ha spiegato l'assessore al contenzioso, Eutilia Viscardi - il conferimento di una posizione organizzativa, che è discrezionale, non è l'inquadramento in una posizione superiore ma una attribuzione di responsabilità retribuita; l'indennità corrisposta è omnicomprensiva, così come sostenuto in tutti i giudizi dai difensori dell'ente a seguito di esplicita direttiva dell'assessorato».