Martedì 22 Ottobre 2019, 06:30

Non pagò all’hotel Pianeta Maratea il soggiorno del cast della trasmissione Rai Notte Mediterranea. Il vicesindaco Daniele Congiusti è stato condannato a pagare di tasca propria 30mila euro. La Corte d’Appello di Roma ha respinto i motivi d’appello proposti contro la sentenza di primo grado del Tribunale romano. I giudici della capitale circa un anno fa lo condannarono a coprire il debito a proprie spese. Decisione confermata nel secondo grado di giudizio. I fatti risalgono al luglio 2007. Congiusti era assessore allo spettacolo nella giunta dell’allora sindaco D’Agostino e controfirmò il preventivo di 14.626,28 inviato in Comune dalla società del Grand Hotel Pianeta Maratea per ospitare il cast della trasmission, registrata a Sapri. Congiusti accompagnò gli ospiti nella struttura. Dopo lo spettacolo l’hotel presentò il conto che il Comune non pagò, invitando la società a rivalersi sulla Provincia, promotrice dell’iniziativa.